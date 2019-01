Op Tjak: Kijken bij een Huis voor Harry in Schoonoord

Deel dit artikel:













Voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen; dat is het doel van de Nationale Voorleesdagen, een landelijke campagne die deze week van start gaat. Niet alleen voorlezen, maar ook voorstellingen geven over boeken stimuleert het brein van kinderen, vandaar dat we gaan naar de voorstelling een huis voor Harry, naar het prentenboek dat verkozen is tot prentenboek van het jaar 2019. Het wordt opgevoerd in de bieb in Schoonoord.