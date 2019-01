Ruimer kinderpardon komt voor Armeens gezin Davayan te laat

Nu ook regeringspartij GroenLinks zich achter D66 en CDA schaart achter de roep om een ruimer kinderpardon, gloort er hoop voor ruim 250 minderjarige asielzoekers in Emmen. Maar is het ijdele hoop?

Die hoop lijkt vervlogen voor het Armeense gezin Davayan uit Emmen. Al sinds 2010 wonen ze in Nederland. Het gezin vluchtte uit Armenië nadat familieleden vermoord werden. Moeder Davayan wordt mishandeld en seksueel misbruikt. Ze is zwanger en verliest daarbij haar baby. Haar zoon Robert is dan vier jaar en ziet alles. Ook hij wordt mishandeld en met sigaretten bewerkt, zo is het verhaal.Zwaar getraumatiseerd komt het gezin in Nederland, waar het nu al bijna negen jaar in verschillende asielzoekerscentra woont. De laatste jaren zitten ze op de gezinslocatie in Emmen. De nu 13-jarige Robert lijdt aan een posttraumatisches stress-stoornis, PTSS."Hij is angstig, depressief en agressief", vertelt Tiddo Mendelts. De oud-voorzitter van het CDA in Emmen heeft zich de afgelopen jaren over het gezin ontfermt."Ik durf 's nachts niet te slapen", vertelt Robert Davayan."Ik ben bang dat de politie komt om ons ineens uit te zetten." Zijn moeder: "Daarom slaapt hij overdag en is hij 's nachts op zijn hoede."Vandaag wacht ook een ander Armeens gezin uit Emmen op uitzetting. De drie kinderen daarvan zijn allemaal in Nederland geboren. Het gaat om Jemma, Vrej en Shushan. Ook de 8-jarige Shushan lijdt aan PTSS. De uitzetting van deze kinderen leidt nu tot protest door de drie regeringspartijen, zo valt te lezen in het Dagblad van het Noorden Nu komt er ook aandacht voor het gezin Davayan. Wat maakt de situatie van deze gezinnen, en met name de uitzetting van de 13-jarige Robert, anders dan de andere gezinnen die op uitzetting wachten? Oud-sectorleider van de school op het AZC in Emmen, Maja Zuiderveld, geeft er antwoord op. "Ik heb zelden zo'n getraumatiseerd kind gezien. In mijn schoolloopbaan is dit het kind waar ik me het meest zorgen over heb gemaakt. Gedwongen uitzetting is funest voor Robert. Hij gaat zichzelf of anderen iets aandoen, vrees ik. Sterker nog; ik ben bang dat uitzetting naar Armenië zijn dood wordt."Psychologische rapporten wijzen inderdaad uit dat Robert zwaar getraumatiseerd is. Hulp is er alleen niet voor Robert. "Want omdat ze al lang op uitzetting wachten wordt er geen behandeltraject gestart", legt Zuiderveld uit.Tiddo Mendelts heeft tevergeefs een beroep gedaan op staatssecretaris om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken het gezin in Nederland te laten blijven. Schriftelijk laat Harbers weten dat hij geen 'bijzondere individuele omstandigheden' ziet. Hij verleent geen verblijfsvergunning.Zoals het er nu uitziet gaat het gezin Davayan aanstaande donderdag naar het detentiecentrum in Zeist. Vanuit daar zullen ze vertrekken naar Armenië. Robert is angstig. "Ik ben zo bang dat dat mijn dood betekent."