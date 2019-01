Zoek het uit! - Waarom schaatsen we tegen de klok in?

Het is koud en we kunnen weer schaatsen. Het ideale moment om het antwoord te zoeken op de vraag: waarom schaatsen ze bij een wedstrijd linksom?

Jannes uit Erica stuurde deze vraag in naar Zoek het uit! . En inderdaad, bij elke schaatswedstrijd, maar ook op de ijsbaan om de hoek, worden alle rondjes tegen de klok in geschaatst.Het antwoord lijkt te liggen in het feit dat veruit de meeste mensen, 85 tot 90 procent, rechtshandig is. En behalve rechtshandig, zijn ze dan meestal ook rechtsbenig. Daarom kunnen ze met het rechterbeen net wat meer kracht zetten dan met het linkerbeen, en dus sneller door de bocht schaatsen.Overigens is schaatsen niet de enige sport waarbij de rondes linksom gereden worden. Ook in de atletiek, autosport en paardensport gaat vrijwel alles tegen de klok in. De autoraces in de Auscar-klasse, de Australische variant van de Amerikaanse Nascar, gaan overigens wel met de klok mee.Het is overigens niet altijd zo geweest dat sporters linksom schaatsten of renden. In 2007 vertelde sporthistoricus Nico van Horn in een artikel van de krant NRC dat er eind negentiende eeuw nog rechtsom werd geschaatst in Nederland. Dat is veranderd rond 1908, toen veel sportregels gestandaardiseerd werden.Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.