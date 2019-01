Video: haantjesgedrag bij de fazanten

Haantjesgedrag bij de fazanten. Dat zie je in de cameravalbeelden van deze week. Twee mannetjesfazanten gaan met elkaar de strijd aan.

Dat doen de woerhanen om hun territorium te verdedigen. Nadat ze een tijdje met elkaar gevochten hebben, zie je dat ze de strijd opgeven en gaan zitten eten. Dat wordt ook wel overspronggedrag genoemd.Overspronggedrag komt bij dieren, maar ook bij mensen voor. Het houdt in dat als je niet weet wat je moet doen, zoals in dit geval, vechten of vluchten, je iets 'onlogisch' gaat doen. Eten bijvoorbeeld...De vorige keer zagen we een kranige ree die een vos de baas was en hem wegjoeg. Een prachtig gezicht, volgens boswachter Pauline Arends."Dat zo'n ree, een reegeit in dit geval, haar vrouwtje staat en gewoon zegt wegwezen jij! Deze beelden laten goed zien dat een ree haar kalf prima kan beschermen en dat een vos, een jonge vos in dit geval, best schijterig kan zijn."