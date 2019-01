Staatsbosbeheer en Sovon zoeken vogeltellers in het Drents-Friese Wold

Hoe gaat het met de vogels in het Drents-Friese Wold? Staatsbosbeheer en Sovon zoeken vogelliefhebbers die willen helpen om de vogelstand in het gebied te inventariseren.

Het tellen van de vogels gaat via de BMP-methode , waarmee je in je 'eigen gebied' het aantal territoria in kaart brengt. Het onderzoek is in het oostelijke gedeelte van het Drents-Friese Wold, het Natura2000-gebied dat vooral uit bos bestaat, maar ook voor een gedeelte uit stuifzand. In dit gebied vind je onder andere de kraanvogel, het paapje, de grauwe klauwier en de tapuit.Ben je een vogelaar die deze soorten herkent en niet al te ver van het Drents-Friese Wold woont? Dan kun je meehelpen aan het onderzoek. Je wordt opgeleid met een telcursus en daarna kun je op pad. Wel benadrukt Staatsbosbeheer dat je basiskennis van vogels moet hebben en soorten op basis van geluid moet kunnen herkennen. Klik voor meer informatie of om je aan te melden op deze link