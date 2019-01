85-jarige gaat AlpeduZes wandelen: 'Kanker moet de wereld uit'

Elke dag loopt hij tien tot vijftien kilometer. Weer of geen weer. En als hij geen zin heeft, dan maakt hij wel zin. De 85-jarige Reinder Strijker uit Hoogeveen heeft een missie. In juni wil hij de Alpe d'Huez op wandelen. Voor KWF.

"Die berg is 14,6 kilometer lang, exact. En heeft een stijgingspercentage van zes procent. Maar sommige stukken zitten op tien en elf procent. Ik hoop dat ik binnen vier uur boven ben", vertelt Strijker ons tijdens zijn dagelijkse wandeling. Tijdens het evenement Alpe d'huZes krijgt hij vier en een half uur de tijd om boven te komen.Tijdens Alpe D'huZes bedwingen wandelaars, hardlopers en fietsers de Franse berg om geld op te halen voor KWF. Deelnemers moeten minimaal 2.500 euro aan sponsorgeld inleggen. Voor de familie Strijker, iedereen helpt mee met inzamelen, staat de teller nu op zo'n vijfhonderd euro.Strijker traint vooral rondom Hoogeveen, en daar is het vlak. "Daarom ga ik soms naar Wijster naar de VAM-berg. En de afgelopen jaren bracht ik de winter in Spanje door en daar beklom ik ook de bergen." Met zijn 85 jaar staat Strijker fit aan de start. Met een missie."Kanker moet gewoon de wereld uit. Ik zelf heb er niks meer aan. Maar ik heb wel kinderen en kleinkinderen. Voor hen doe ik het. Ik hoop dat zij nooit kanker hoeven mee te maken." Maar er is meer. Want Strijker gaat niet zomaar omhoog."Vorig jaar is mijn vrouw overleden, en mijn schoonzusje en broer ook. Zij hadden beide kanker. En mijn oudste dochter is vorig jaar godzijdank genezen van die ziekte, ze is nog maar 63. Dus ja, met hen in het achterhoofd ga ik straks omhoog", legt een geëmotioneerde Strijker uit. Veel wil hij er niet over kwijt. "Het is moeilijk, maar ze weten allemaal dat ik dit ga doen. Ze wisten dat ze het niet gingen redden en toen heb ik ze verteld waar ik mee bezig was.""Mijn vrouw zei nog: 'Rein je doet het niet hè?', maar ik doe het wel zei ik haar. En ik neem een foto van haar mee op mijn borst." Het wordt voor Strijker een pittige tocht naar boven. "Niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel."Reinder Strijker steunen? Dat kan via de site van Alpe d'HuZes