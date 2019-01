Kjell Scherpen dankbaar voor steun: 'Heeft mij kracht gegeven'

VOETBAL - Kjell Scherpen is dankbaar voor de massale steun die hij heeft ontvangen nadat bekend werd dat zijn broer een hartstilstand kreeg en in coma raakte. Dat laat de doelman van FC Emmen weten op zijn Instagram-account.

De doelman schrijft: "Een hele rare en onwerkelijke week meegemaakt. Met tot slot de wedstrijd van gisteren, waar we toch nog een mooi resultaat uit hebben gesleept! Een goede start van een belangrijke tweede seizoenshelft.""Verder wil ik via deze weg iedereen bedanken voor hun steun, ook vanuit de rest van de familie word dit zeer gewaardeerd! Brigata Fanatico, jullie ook bedankt om een spandoek op te hangen met mijn broer zijn naam erop. Waarmee jullie laten zien dat ik op jullie steun kan rekenen, dat heeft me kracht gegeven."FC Emmen kwam gisteravond met een persbericht waarin de club bekend maakte dat de broer van Scherpen sinds een week in coma ligt.Verder verzoekt de club om de familie met rust te laten in deze zeer zware tijd.