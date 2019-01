Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man slaat ex op basisschool gebroken neus: werkstraf De man kreeg een werkstraf voor het slaan van zijn ex (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

Een 31-jarige man uit Almere is voor het mishandelen van zijn ex op een basisschool in Smilde veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur. Hiervan zijn 40 uren voorwaardelijk. De man sloeg in maart het slachtoffer een gebroken neus.

Dit gebeurde voor de ogen van de kinderen, waaronder hun dochter.



De ouders kregen ruzie over de omgangsregeling. Dit mondde uit in een handgemeen waarbij de man met een vuist uithaalde. Hij werd na de mishandeling met harde hand door de politie uit de school verwijderd. "Buitenproportioneel gedrag”, zei de rechter tegen de kemphanen die beiden in de zittingszaal zaten. De man als verdachte, de vrouw als slachtoffer.



De Almeerder verzette zich niet tijdens de aanhouding, zei zijn advocaat. De politie trad volgens de jurist zonder aanleiding te gewelddadig op. Tegen dit optreden is aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie seponeerde die zaak. De rechter noemde het optreden van de politie 'fors maar niet buiten het boekje'.



De rechter legde de inwoner van Almere een werkstraf van 70 uur op, daarvan is 40 uur voorwaardelijk. Daarnaast moet de man een eerder opgelegde gevangenisstraf van een maand uitzitten, omdat het incident op de basisschool binnen de proeftijd viel. Hij moet bovendien het slachtoffer een schadebedrag van ruim vijfhonderd euro betalen.