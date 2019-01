Deel dit artikel:













Werkstraf voor diefstal 110 kilo lood van GGZ-terrein Zuidlaren De dief werd aangehouden na een tip van een beveiliger (Foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

Een 32-jarige man uit Zuidlaren moet voor diefstal van lood van het GGZ-terrein in Zuidlaren als straf 140 uur werken.

Een beveiliger zag in de nacht van 20 juni een auto bij een gebouw op het terrein staan. Hij vertrouwde dit niet en scheen met de lantaarn in de auto. De wagen reed op volle snelheid en met gedoofde lichten van het terrein af. De beveiliger onthield het kenteken.



Twee aanhoudingen

De wagen met dat kenteken werd even verderop door de politie tegengehouden. In de auto zaten twee mannen, waaronder de 32-jarige verdachte. De agenten vonden ook nog inbraakgereedschap en een kleine hoeveelheid lood.



Er was veel lood gestolen van het terrein. De beide mannen werden hierover op het politiebureau aan de tand gevoeld. De medeverdachte bekende dat zij na de betrapping op het terrein een hoeveelheid lood in de bosjes hadden gegooid. Hij wees de plek aan waar ruim 110 kilo lood lag verstopt.



Strafblad

De man uit Zuidlaren is vaker veroordeeld. Onlangs stond hij nog voor de rechter. Deze zaak had toen ook moeten worden behandeld, maar dit is niet gebeurd. Om die reden eiste de officier geen maand celstraf, maar een werkstraf van 140 uur. De rechter kon zich hierin vinden.



Wat er met de medeverdachte is gebeurd, kon de officier op zitting niet zeggen.