'Yes! Ik mag tóch rijden vanavond in Haaksbergen' Kevin Hoekstra start vanavond in Haaksbergen (foto; Karin Mulder/ RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Een gebalde vuist bij marathonschaatser Kevin Hoekstra vanmorgen in Bovensmilde. Hij krijgt uiteindelijk van zijn ploegleider Bert-Jan van der Veen tóch toestemming om te starten bij de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen. Bouwselect is een van de weinige ploegen die nog niet naar de Weissensee in Oostenrijk is vertrokken.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik ben hartstikke blij. Het is een leuke wedstrijd met veel publiek en met al die schaatskoorts eromheen. En je moet ook rijden om wat publiciteit te creëren natuurlijk", zegt Hoekstra. "We rijden donderdag alweer tachtig kilometer op de Weissensee. In eerste instantie zouden we daarom vanavond niet rijden om onze krachten te sparen. De prijzen op de Weissensee tellen wat zwaarder. Maar ik heb aangegeven dat ik heel graag wil rijden", zegt Hoekstra.



Overstag

Ploegleider van Bouwselect Bert-Jan van der Veen ging uiteindelijk toch overstag. "We gaan de ploeg opdelen. Alleen Hoekstra en Knol rijden namens onze ploeg, de rest richt zich op de wedstrijden in Oostenrijk", laat hij via de telefoon weten.



Afwezigen

Ingmar Berga uit Hoogeveen, Frank Vreugdenhil uit Eldersloo en Imke Vormeer uit Meppel staan vanavond niet aan de start in Haaksbergen. Zij zijn al wel in Oostenrijk. Hoekstra rijdt vanavond meteen door naar de Weissensee.



Live op TV Drenthe

De wedstrijden van zowel de dames als de heren worden vanavond vanaf 19.00 uur live uitgezonden op TV Drenthe.