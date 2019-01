Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Boswachter geniet op het ijs: Ik ontdooi als het begint te vriezen Boswachter Tjeerd Langhout kon niet langer wachten en bond vandaag al de schaatsen onder (foto: Tjeerd Langhout)

Als het begint te vriezen, dan ontdooit boswachter Tjeerd Langhout. Dan wil hij maar een ding: schaatsen.



Op het Elpermeer bij Schoonloo kun je al vroeg het ijs op, weet Langhout uit ervaring. “Daar staat altijd zo’n dertig tot veertig centimeter water. Dit jaar zelfs iets minder vanwege de droge zomer. Het enige probleem zijn de zwerfkeien die in het water liggen. Sommigen steken nu net een centimeter boven het ijs uit.”



'Het ijs hield me'

Terwijl het zonnetje schijnt, bindt Langhout zijn ijzers onder. Twee uur lang rijdt hij met zijn collega Evert Thomas over de bevroren vlakte. “Ik zat paar dagen naar het weerbericht te kijken. Zou het lukken of niet. Voordat ik de schaatsen onder bond, heb ik eerst het ijs getest. Ben de plas overgelopen en heb een paar gesprongen. Het ijs hield me.”



De boswachter moest nu profiteren. “Morgen komt er waarschijnlijk sneeuw. Dat maakt het schaatsen anders. Bovendien kun je de keien dan niet meer zien liggen.”