Hoofdverdachte drugslab Zuidlaren overlijdt in cel

De 64-jarige man die werd verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in Zuidlaren is overleden. Dat bevestigt zijn advocaat Fabian Siccama. De Emmenaar maakte vorige week woensdag in zijn cel in de gevangenis in Zwolle een einde aan zijn leven.

De man gold als hoofdverdachte in de zaak die draaide om een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren. Daar werd op 6 april vorig jaar een lab ontdekt, waar crystal meth werd geproduceerd. De synthetische drug is vooral bekend uit de Amerikaanse serie Breaking Bad. In de loods vond de politie ook vaten met 2,9 kilo crystal meth. Verder stond er een hennepkwekerij met driehonderd planten en tienduizend stekjes.Tijdens de politie-inval in april waren zes mensen in de loods: drie vrouwen en drie mannen, onder wie ook de Emmenaar. Ze werden allemaal aangehouden. Vier verdachten kwamen al snel weer vrij, alleen de Emmenaar en een 40-jarige man uit Vietnam bleven vastzitten.In tegenstelling tot de Vietnamees, die niks wil verklaren, heeft de Emmenaar bekend dat hij af en toe de hennepplanten in de loods water gaf. Met het crystal meth-lab had hij niets te maken, zei hij op de drie openbare zittingen die tot nu toe bij de rechtbank in Assen zijn gehouden."Ik ben absoluut tegen synthetische drugs. Het is dikke troep en het stinkt. Het zou uit de samenleving moeten verdwijnen", zei de Emmenaar op de eerste zitting in juni. Hij vertelde dat hij bezig was met het oprichten van een stichting voor autistische jongeren en daarom een ruimte in de loods gebruikte. "In ruil daarvoor gaf ik af en toe de plantjes water."Advocaat Fabian Siccama drong er telkens bij de rechtbank op aan zijn cliënt vrij te laten. Het crystal meth-lab zat in een aparte ruimte in de loods, waar zijn cliënt volgens hem niet bij kon. Hij vond het onterecht dat de Emmenaar nog vastzat, terwijl de meeste medeverdachten allang vrij waren. Ook benadrukte hij steeds dat zijn cliënt het erg zwaar had in de gevangenis. Hij leed onder meer aan een longziekte en had een post-traumatische stress-stoornis."Ik wil me desnoods wel twee keer per dag melden bij de reclassering en ook wel een enkelband dragen", zei de man tijdens de laatste zitting in november om de rechtbank te overtuigen hem vrij te laten. Weer kreeg hij nul op het rekest. "We zijn in hoger beroep gegaan tegen die beslissing. Dat diende vorige week maandag. Dinsdag heb ik mijn cliënt gebeld om te zeggen dat het hof ook had besloten dat hij vast moest blijven zitten."Woensdag bleek de Emmenaar een einde aan zijn leven te hebben gemaakt. Zijn advocaat vermoedt dat de keuze van zijn cliënt te maken heeft met het nieuws dat hij vast bleef zitten.Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat in gevangenissen aandacht is voor het voorkomen van zelfdoding: "Personeel probeert daar ook scherp op te zijn." Een schouwarts en de politie zijn ingeschakeld na het overlijden van de verdachte.Het is niet duidelijk of de zaak nog verder onderzocht wordt. "Dat is in ieder geval geen standaard procedure", aldus de woordvoerder. Het gebeurt vaker dat gedetineerden een eind aan hun leven maken. In 2017 gebeurde dat in totaal veertien keer.Het Openbaar Ministerie wil verder niks kwijt over de zaak. "Volgende week woensdag staat er weer een zitting gepland, dan zal de officier er wat over zeggen", aldus een woordvoerster. Volgens Siccama ligt het voor de hand dat de aanklaagster de rechtbank gaat vragen om het OM niet ontvankelijk te verklaren. "Iemand die is overleden kun je niet meer vervolgen." De strafzaak tegen de andere verdachten staat gepland in april.