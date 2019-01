Sportcast #23: Arno Vermeulen moet zich beter inlezen over FC Emmen

Deel dit artikel:













In de 23e Sportcast van het seizoen blikken Niels Dijkhuizen en René Posthuma uiteraard terug op het knappe 2-2 gelijkspel van FC Emmen tegen regerend landskampioen en koploper PSV. Beide verslaggevers hekelen de berichtgeving over FC Emmen in de landelijke media. Volgens Dijkhuizen heeft Arno Vermeulen, chef voetbal en commentator bij Studio Sport, zich onvoldoende verdiept in FC Emmen getuige zijn uitspraken in Studio Voetbal. Uiteraard krijgt Nicklas Pedersen de complimenten in deze podcast. Het bonuspunt krijgt volgens de FC Emmen-volgers extra glans bij een resultaat in Venlo tegen VVV komend weekend. Verder aandacht voor marathonschaatsen, want Haaksbergen heeft de primeur.

Gasten

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Leo Wassing



