Winkelwagenmuntjesverzameling is eindelijk compleet Sjoert Stel heeft ruim 7.000 beschilderde, muntvormige stukjes metaal (foto: Martijn Klungel)

De dag van winkelwagenmuntjesverzamelaar Sjoert Stel uit Coevorden kan niet meer stuk. Sinds april is hij specifiek op zoek naar een bepaalde collectie winkelwagenmuntjes van defensie. Vandaag is het zo ver: hij krijgt de laatste twee ontbrekende muntjes.

Geschreven door Martijn Klungel

7.000 winkelwagenmuntjes

Met een big smile stapt Stel het defensieterrein, de Johan Willem Friso Kazerne in Assen, op. In een tasje draagt hij een map met allemaal winkelwagenmuntjes. Het is slechts een klein onderdeel van zijn collectie. In totaal heeft hij er ruim 7.000.



Twee ontbrekende muntjes

Om het hoekje komt 'Overste (Luitenant-kolonel) Grijpstra' lopen. Met een Saluut begroet hij Stel. In zijn zak: de twee ontbrekende winkelwagenmuntjes. "Vol trots wil ik u deze overhandigen", zegt Grijpstra.



Anders niet gelukt

"Geweldig dat ik deze muntjes mag hebben. Ik was er op geen andere manier aangekomen. Ik heb het op verschillende markten geprobeerd, maar het ging niet meer lukken", vertelt Stel. De winkelwagenmuntjesverzamelaar zocht de rangen brigadegeneraal en de kolonel. Dit zijn twee relatief zeldzame muntjes van de collectie.



Haastig stopt Stel de muntjes in zijn map. "Ik doe ze er gelijk in, want dan komen ze er niet meer uit." Het gaat allemaal net iets te snel. Het geluid van een vallend muntje echoot door de kamer.



Collectie

Waar gaat Sjoert de collectie nu laten? "Ik ga ze gewoon lekker op zolder bewaren. Soms gaat de map weer even open en kijk ik ernaar." Verkopen daar denkt Stel niet aan: "Ze blijven gewoon lekker bij mij en als ik ooit een keer uit de tijd ben dan pas mogen ze er mee doen wat ze willen.