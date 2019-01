Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Otter doet het steeds beter in De Onlanden Het gaat goed met de otter in De Onlanden (foto: Aaldrik Pot)

Het gaat goed met de otter in de Kop van Drenthe. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Natuurbelang De Onlanden.

Dit is duidelijk geworden uit twee verschillende onderzoeken, zegt Wim van Boekel van de stichting. "In De Onlanden zijn camera's. Daarop kun je zien dat er steeds meer van deze dieren langskomen en dat ook het aantal jongen toeneemt. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan door middel van het verzamelen van otterkeutels. Met DNA-onderzoek kun je zien hoeveel individuen er zijn."



Keutels en camera's

Hoeveel otters er precies leven, valt niet met zekerheid te zeggen. "Maar als we alles samenvoegen van de wildcamera's en de uitslagen van het DNA-onderzoek, dan komen we uit op in ieder geval drie mannetjes, zeven vrouwtjes en twaalf jongen", zegt Van Boekel.



Er zijn ook otters die van andere plekken komen. Met name mannetjes, die hun eigen gebied moeten vinden. "Elk jaar komen er weer nieuwe mannetjes bij. Zij willen een eigen territorium. Later verdwijnen ze vaak weer, want het dominante mannetje zit er namelijk nog. Op den duur komen er weer andere mannetjes een kijkje nemen. Zo gaat dat dan door." Vrouwtjes zwerven minder vaak, zegt Van Boekel. Die hebben meer de neiging om in de buurt te blijven.



Doodgereden

"Otters die verdwijnen, zijn mogelijk doodgereden door een auto. In 2017 is dat tot onze schrik een aantal keer gebeurd. In De Onlanden hebben we natuurlijk mooie faunapassages onder de wegen door, zodat ze daar rustig rond kunnen lopen. Buiten dat gebied zijn er niet zulke goed voorzieningen en is er een kans dat ze worden overreden. Maar laat ik vooropstellen dat het steeds beter gaat met de otter in dit gebied", zegt Van Boekel. "En daar zijn we blij mee."