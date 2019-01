Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wilhelmina Ziekenhuis gaat hartpatiënten op afstand monitoren Patiënten kunnen binnenkort onder meer zelf hun bloeddruk meter (Foto: FocusCura)

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) start in februari met telemonitoring thuis van patiënten met chronisch hartfalen. Dat moet ervoor zorgen dat patiënten niet meer onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeven voor controle.

De patiënten kunnen vanaf februari met behulp van een bloeddrukmeter, een weegschaal en een tablet of computer thuis zelf achter hun gegevens komen.



'Mensen kunnen het zelf'

“We willen niet dat patiënten naar het ziekenhuis moeten komen, terwijl dat eigenlijk niet echt nodig is”, zegt projectbegeleider Tineke Ottens. “De meeste mensen kunnen prima zelf hun bloeddruk en gewicht meten en een vragenlijst invullen. Ook kan verslechtering van de situatie op afstand worden beoordeeld.”



Die gegevens komen binnen bij een bureau met speciaal hiervoor opgeleide medewerkers. Als er onduidelijkheden of vragen zijn, nemen zij via beeldbellen contact op met de patiënt. Vervolgens gaat de informatie naar de hartfalen-verpleegkundigen in het WZA.



Eerst instructie

De 25 patiënten die meedoen, krijgen eerst een uitgebreide instructie hoe ze met de apparatuur moeten omgaan. “Ook iemand zonder ervaring met een tablet of computer, kan er mee aan de slag. Ouderen ontdekken vaak ook nog dat ze veel meer met de iPad kunnen. Soms gaat er een wereld voor ze open”, zegt Ottens.