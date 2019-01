Deel dit artikel:













Kijk nu naar de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen [live] Net als vorig jaar is de eerste schaatsmarathon in Haaksbergen (foto: ANP/Eric Brinkhorst)

De eerste schaatsmarathon op natuurijs wordt vanavond gereden. De vrouwen (80 ronden) trappen in Haaksbergen om 19.00 uur af. Een uur later is het de beurt aan de mannen (125 ronden). Je kunt het schaatsspektakel op TV Drenthe of via de livestream hieronder volgen.





Afgelopen jaar won Manon Kamminga bij de vrouwen en Simon Schouten was bij de mannen het snelst.