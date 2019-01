Deel dit artikel:













Gewonde door gladheid in Pesse Door de gladheid raakte de auto van de weg (Foto: Persbureau Meter)

Op de kruising van de Kampiepensweg en de Hendrik Reindersweg in Pesse is een auto van de weg gegleden. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Het zou erg glad zijn geweest op de weg tussen Pesse en Wijster. In een flauwe bocht gleed van auto daardoor van de weg.



De gemeente Hoogeveen heeft inmiddels strooiwagens de weg op gestuurd.