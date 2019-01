Rixt Meijer rijdt naar zege op natuurijs in Haaksbergen

MARATHONSCHAATSEN - Rixt Meijer heeft de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen bij de dames gewonnen. Achter haar finishten Marijke Groenewoud en Elsemieke van Maaren.

In de koers van zestig ronden ging Meijer een paar ronden voor de finish alleen op avontuur. Ze hoefde daarom ook niet met andere rijders uit te maken wie als eerste over de meet zou komen: ze had voldoende voorsprong om uiteindelijk niet meer in de problemen te raken.Er deden bij de vrouwen weinig landelijke rijders mee op het ijs in het Twentse dorp. Veel van hen zijn al in Oostenrijk, waar zij komend weekend rijden om het open Nederlandse Kampioenschap en de alternatieve Elfstedentocht.Maaike Verweij uit Veenhuizen was één van de weinige Drenten die aan de start van de marathon verscheen. Zij eindigde vanavond in de buik van het peloton.Om 20.00 uur starten de heren de koers van zestig ronden. De wedstrijd is live te zien op TV Drenthe. Ook kunt u via onze livestream op de hoogte blijven van de strijd op het natuurijs.