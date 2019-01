Deel dit artikel:













Schaatsen in het oude dierenpark van Emmen Er komt een pop-upschaatsbaan in het Rensenpark (foto: Pixabay.com)

Waar vroeger olifanten rondliepen, daar kan straks geschaatst worden: in het Rensenpark. Waar eerder het oude dierenpark lag, komt een pop-upschaatsbaan.

De tijdelijke ijsvloer gaat vanaf 23 januari open en komt bij de vijver van de hoofdingang te liggen. Het is een initiatief van ondernemers uit de buurt.



Bezoekers die even willen opwarmen en zin hebben in een hapje en drankje, kunnen terecht in restaurant de Drommedaar. Muziek wordt verzorgd door artiestenvereniging Unplug and Play.