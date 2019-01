Deel dit artikel:













Politiek in Midden-Drenthe: Extra raadsvergadering over twee versies onderzoeksrapport Er waren twee versies van het onderzoeksrapport van Midden-Drenthe naar buiten gebracht (foto: RTV Drenthe)

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork heeft een extra raadsvergadering aangevraagd in verband met het bestaan van twee versies van een onderzoeksrapport over de bestuurscultuur in het gemeentehuis in de gemeente Midden-Drenthe. D66 ondersteunt de aanvraag.

Daarmee zijn er genoeg raadsleden om deze extra raadsvergadering door te laten gaan. De datum is nog niet bekend, maar de wens van meerdere partijen is zo spoedig mogelijk.



Verschillende versies

Raadsleden, ambtenaren en de pers kregen afgelopen dinsdag een rapport gepresenteerd van adviesbureau BMC. Hierin stond dat de positie van het managementteam moet worden heroverwogen. Dagen later werd een nieuwe versie gepresenteerd waarin deze passage was verwijderd. Het rapport spreekt over een angstcultuur onder ambtenaren en een gebrek aan visie onder de leiding. Het advies van BMC aan de gemeente om verder te gaan met een andere gemeentesecretaris wordt door het college van B en W opgevolgd.



'Vertrouwen beschadigd'

Fractievoorzitter Harma van der Roest van D66 over de aanvraag voor de extra raadsvergadering: “Met het verspreiden van twee verschillende exemplaren van een kernboodschap van de rapportage opgemaakt door een onafhankelijk bureau, lijkt bij ons het vertrouwen in die onafhankelijkheid nu ernstig beschadigd. Om dat te kunnen herstellen willen wij graag in debat met de gemeenteraad en hebben hierover vragen aan het voltallig college van B en W”, aldus de fractievoorzitter in haar mail over de aanvraag.



De partij vraagt ook de volledige versie van het rapport op. Want de ambtenaren, de politiek en de pers kregen alleen een samenvatting gepresenteerd.



Volgens Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork ondersteunen ook de ChristenUnie en Gemeentebelangen de aanvraag voor de extra raadsvergadering.