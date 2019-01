Deel dit artikel:













Kevin Hoekstra grijpt net naast podium in Haaksbergen Kevin Hoekstra is vierde geworden in Haaksbergen (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Kevin Hoekstra uit Bovensmilde is in de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen net buiten de prijzen gevallen. Hij werd vierde en grijpt dus net naast het brons.

Simon Schouten won de koers over 100 ronden. Zijn ploeggenoot en nationaal kampioen op kunstijs Arjan Stroetinga pakte het zilver. Casper de Gier, ploeggenoot van Hoekstra, werd derde.



Kapotte veer

Voor Hoekstra is een technisch mankement uiteindelijk de boosdoener geweest die hem niet naar het podium heeft gereden, zegt de Drent zelf.



Al vroeg in de wedstrijd brak de veer van zijn schaats af. "Ik reed goed en was sterk. Toen ik een ronde voorlag kreeg ik een tikje en knapte mijn veer. Vanaf dat moment is het harken. Ik probeerde nog wat, maar ik had heel graag op het podium willen staan. Als je een kapotte veer hebt, is het gewoon gebeurd", Vertelt Hoekstra.



Eindsprint door tien man

Uiteindelijk moest een kopgroep van tien man, die al snel in de wedstrijd duidelijk werd, in een eindsprint uitmaken wie de winst zou pakken. De groep had twee rondes voorsprong op de rest van het deelnemersveld, waardoor de achterblijvers al snel geen aanspraak maakten op de winst.