In Beeld: Nagenieten van de eerste marathon op natuurijs Enkele duizenden toeschouwers kwamen naar de eerste marathon op natuurijs (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

MARATHONSCHAATSEN - Veel van de toppers mochten misschien al in Oostenrijk zijn voor de Alternatieve Elfstedentocht, in Haaksbergen was het er gisteravond niet minder gezellig om.





Enkele duizenden toeschouwers zagen Simon Schouten tijdens de eerste marathon op natuurijs de winst pakken bij de mannen. Rixt Meijer was de snelste bij de vrouwen.