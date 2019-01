Deel Assen in het donker door stroomstoring

Het zuidoosten van Assen zit vanochtend zonder stroom. Onder andere op bedrijventerrein Korenmaat is het donker.

Netbeheerder Enexis meldt dat er een stroomstoring is aan de Anreperstraat in de stad. Hoe groot het gebied zonder stroom exact is, is niet bekend. De storing is naar verwachting rond 9.30 uur opgelost.Verschillende medewerkers van PostNL, dat een vestiging heeft op Korenmaat, laten weten dat daar een noodaggregaat is ingeschakeld.