Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











RTV Drenthe-weerman: Ik verwacht vanmiddag sneeuw en gladheid Vanmiddag kan er, net als in december, een dun laagje sneeuw vallen (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

Drenthe heeft vanochtend maar weinig last van winterse omstandigheden. In de loop van de middag wordt pas de eerste sneeuw verwacht.

"Er is nu nog niets aan de hand", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "Vanmiddag kan vanuit het Westen er wat sneeuw vallen. Ik verwacht zo'n één tot twee centimeter." Met een temperatuur net boven het vriespunt en windkracht vier tot vijf kan het guur aanvoelen.



Vanavond duikt de temperatuur weer onder het vriespunt. Havinga: "Door bevriezing van natte wegdelen kan het dan glad worden."



Het KNMI heeft vandaag voor het hele land code geel afgekondigd. In Drenthe gaat dit rond 14.00 uur vanmiddag in. Het kan glad blijven tot morgen rond het middaguur. De NS heeft de dienstregeling van treinen uit voorzorg aangepast; er rijden minder sprinters tussen Assen en Groningen dan normaal.