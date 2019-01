Te weinig vorst: berg de schaatsen maar weer op

De schaatskoorts lijkt van korte duur te zijn. Gisteravond werd er nog een marathon op natuurijs gereden en hier en daar gingen enkele waaghalzen een bevroren meertje op. Maar de ijsbanen? Die gaan waarschijnlijk niet op korte termijn open.

"Het is prachtig dat mensen in de gelegenheid zijn om even een dagje te schaatsen", zegt KNSB-natuurijsvoorzitter Rieks Poelman. "Maar het ijs is nog lang niet dik genoeg om op de ijsbanen te schaatsen."Poelman is ook betrokken bij de ijsbaan in Witten. Ook daar is het ijs nog niet dik genoeg. "We hebben nog maar vijf centimeter ijs gemeten. Gisteren stond er ook weer een laagje water op het ijs, omdat het dooide", vertelt hij. "Het vroor vannacht ongeveer twee tot drie graden. Dat zet geen zoden aan de dijk."De schaatsliefhebber gebruikt een handige rekensom. "Als je de nachtvorsten bij elkaar optelt, moet je op ongeveer 35 graden onder nul uitkomen. Dan zit je op zeven centimeter ijs. Maar dit moet je weer verrekenen met de dagtemperaturen, die boven nul zitten. Met deze hoeveelheid vorst kan er wel één man schaatsen, maar geen honderd tegelijkertijd."Poelman denkt niet dat er deze week nog geschaatst kan worden. "De komende nachten vriest het niet hard genoeg", legt hij uit. "En het kan vanmiddag ook nog eens gaan sneeuwen ."Toch zijn ze er in Witten klaar voor, mocht het ijs alsnog dik genoeg zijn. "Gisteren zijn we met z'n tweetjes bezig geweest. Je legt de matten uit, slaat een paar paaltjes en maakt de kantine op orde. Ook hebben we entreekaartjes en de nieuwe ledenkaartjes geprint."Gaat jouw ijsbaan vandaag open? Laat het ons dan weten. Wij houden op onze speciale ijsbaanpagina bij waar je kunt schaatsen. Tot nu toe zijn alle ijsbanen gesloten. Opent jouw ijsbaan de deuren? Stuur een mailtje naar redactie@rtvdrenthe.nl.