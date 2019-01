Deel dit artikel:













Twents, Duits en Drents: Huus van de Taol heeft een nieuwe streektaalfunctionaris Arja Olthof is de nieuwe streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol (foto: Huus van de Taol)

Arja Olthof is de nieuwe streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol. De 36-jarige Hoogeveense was afgelopen jaren docent Duits, maar stapt nu over op het Drents.

Olthof, die tot haar tiende in Twente woonde, volgt Abel Darwinkel op. Ze heeft passie voor taal. Na het halen van haar propedeuse van de studie maatschappelijke en culturele vorming besloot ze zich meer op taal te richten. Aan de Rijksuniversiteit in Groningen studeerde ze Duitse taal en cultuur. Later volgde ze een studie tot tweedegraads docent Duits.



De lerares geeft nu nog les aan het Vechtdal College in Ommen en maakt daar het schooljaar af. Op 1 augustus gaat zij aan de slag bij het Huus van de Taol in Beilen.