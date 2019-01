Geen vervolg op subsidieregeling privémuziekles Assen

Er komt geen vervolg op de subsidieregeling Individuele Muzikale Vorming Assen. Die regeling moest het aantal privémuzieklessen stimuleren, maar uit een evaluatie van het pilotproject blijkt dit niet te gebeuren.

De gemeente Assen stelde per september 2018 een bedrag van 20.000 euro beschikbaar. Hier werd door 113 mensen op ingetekend. Uiteindelijk werden honderd aanvragen toegekend voor een bedrag van 200 euro. Het geld mocht uitsluitend gebruikt worden voor het volgen van individuele muzieklessen.Muziekdocenten zijn niet langer in dienst bij het ICO, maar werken tegenwoordig zelfstandig. De prijs van individuele lessen is hierdoor hoger komen te liggen, waardoor minder mensen nog les nemen. De subsidieregeling was in het leven geroepen om de lessen laagdrempeliger te maken en de aanwas van leerlingen te bevorderen.Uit de evaluatie blijkt dat die doelstellingen niet zijn gehaald. De leerlingen die gebruikmaakten van de regeling zouden anders ook al lessen hebben gevolgd. Het pilotproject wordt dan ook niet voortgezet.De raad heeft nog geïnformeerd of de regeling speciaal onder de aandacht is gebracht bij gezinnen met een inkomen op of onder het minimum. Dit is niet het geval, omdat de regeling voor alle Assenaren was bedoeld.