Op Tjak: Is het ijs dik genoeg in Bovensmilde?

Kan er geschaatst worden in Bovensmilde of niet? De ijsbaan heeft minimaal 7 centimeter ijs nodig, gisteren was het ijs nog maar 4,5 centimeter. Vanochtend gaan de ijsmeesters weer kijken en meten ze het ijs.