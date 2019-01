Stelling: We laten ons te makkelijk afschrikken door winters weer

Code geel, dienstregelingen die worden aangepast door de NS en Nederlanders die massaal vanochtend thuis lijken te werken. Nederland was in rep en roer vanwege een winterse dag.

Maar tijdens de spits was er geen sneeuw te bekennen. Weerman John Havinga verwacht vanmiddag pas vanaf 15.00 uur een klein laagje sneeuw in Drenthe.Wat is er aan de hand met ons? Zijn we bang voor een beetje winters weer geworden? Of vind je het juist verstandig dat we ons zo goed voorbereiden op een laagje sneeuw? Stem nu op onze poll: