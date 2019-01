Deel dit artikel:













Grondwaterstand hoge gebieden blijft deze winter laag Vanwege de droogte voerde Waterschap Drents Overijsselse Delta twee keer zoveel water aan als normaal (foto: archief RTV Drenthe)

Waterschap Drents-Overijsselse Delta verwacht dat de grondwaterstand in de hogere delen van Drenthe deze winter nog niet volledig zal herstellen. Daarom wordt geprobeerd om het waterpeil in sloten, kanalen en rivieren zo hoog mogelijk te houden, omdat daarmee het herstel sneller gaat.

Dat staat in de evaluatie die WDOD heeft gemaakt van de droogteperiode van vorig jaar. In de hogere gebieden van Drenthe en Salland zakte het grondwater tot soms vele decimeters onder de gemiddeld laagste grondwaterstand. Een normale winter zal niet voldoende zijn om dat tekort weer aan te vullen.



Vergelijkbaar met 1976

Qua droogte was 2018 volgens het waterschap vergelijkbaar met het recordjaar 1976. Het neerslagtekort was drie keer groter dan gemiddeld. Natuur en landbouw hadden daaronder te lijden, dijken moesten worden beschermd en verbeterd en de waterkwaliteit was op verschillende plekken minder dan normaal. Vooral in waterpartijen in steden was er meer stank, blauwalg, botulisme en vissterfte door zuurstofgebrek.



Het waterschap kijkt wel 'met een goed gevoel terug' op hoe de zaken zijn afgehandeld. Dijkgraaf Herman Dijk: "Een calamiteit als deze veroorzaakt altijd reuring. Bij onszelf, bij partijen waarmee we samenwerken en zeker niet in de laatste plaats bij bewoners, bedrijven en organisaties die sterk afhankelijk zijn van voldoende wateraanvoer. Velen hebben dan een mening over hoe het waterschap moet handelen en willen graag meedenken. Dat toont betrokkenheid. De droogte van vorig jaar was voor ons een testcase."