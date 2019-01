Doorstart voor Hotel Karsten in Norg

Hotel Karsten in Norg maakt een doorstart. Dat laat curator Paulien Antons weten. "Het is heel snel gegaan."

Vorige week werd bekend dat het hotel failliet ging. "We hebben inmiddels een overeenstemming bereikt met de nieuwe exploitant: Daan Veen. Hij is bekend in de horecawereld en heeft onder meer bij Paviljoen van de Dame in Paterswolde en Kaap Hoorn in Groningen gewerkt." Volgens curator Antons is ook de verhuurder van het pand blij dat er een doorstart is.Van de dertien mensen in dienst, moet ongeveer de helft op zoek naar ander werk. "De nieuwe exploitant gaat met zes of zeven van deze medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan."Formeel gezien neemt Veen op 1 februari de zaak over. Hotel Karsten is al die tijd gewoon opengebleven.