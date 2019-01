Tinder-afpersers in april voor de rechter

Drie mannen die verdacht worden van afpersing via datingapp Tinder verschijnen op 9 april voor de rechter.

De twee Assenaren van 21 en 24 jaar oud en een 23-jarige Groninger zijn inmiddels weer op vrije voeten. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten in Groningen en Assen zeker vijf slachtoffers afgeperst na een afspraakje via een datingapp.De verdachten gaven zich op Tinder uit voor Nina of een andere niet bestaande persoon. Mannen die vervolgens een afspraakje maakten kwamen in problemen. De slachtoffers werden gefilmd en de verdachten vertelden hen dat ze hadden afgesproken met een minderjarige.De beelden zouden op internet worden gezet als niet betaald werd. Volgens de officier van justitie gingen de verdachten daarbij te werk als een soort Alberto Stegeman. De slachtoffers hadden volgens het OM niet de intentie om af te spreken met een minderjarige.De verdachten werden afgelopen zomer opgepakt nadat een van de slachtoffers het alarmnummer 112 had gebeld.