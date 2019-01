Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op Tjak: Sneeuwkoeien in Foxwolde Op Tjak: Sneeuwkoeien in Foxwolde

Het sneeuwt in Drenthe. De meeste boeren houden bij kou en zeker bij sneeuw de koeien op stal. Dat geldt niet voor Peter Oosterhof in Foxwolde. Hij laat zijn koeien ook in de winter buiten grazen en zeker in de sneeuw. Want zo'n mooi wit ijzig dekje is juist goed voor zijn koeien, zegt Oosterhof. Hij legt aan verslaggever Aaldert Oosterhuis uit hoe dat zit.