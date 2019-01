'Personeel aso-azc Hoogeveen kan werk niet goed doen'

Het personeel van de twee speciale opvanglocaties voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen en Amsterdam, is onvoldoende toegerust voor zijn taak. Die conclusie trekt de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Medewerkers kunnen nauwelijks iets doen tegen asociaal of crimineel gedrag van de bewoners. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de mensen die worden opgevangen in de zogeheten Extra Begeleiding en Toezichtlocaties (EBTL) vaak zwaardere problemen hebben dan vooraf ingeschat.Een groeiende groep bewoners is verslaafd of kampt met medische en/of psychische problemen. Vaak weigeren zij hun gedrag aan te passen. Medewerkers kunnen niet veel doen om asociaal of crimineel gedrag van bewoners binnen de perken te houden.De politie reageert niet altijd direct op meldingen van agressief gedrag tegen medewerkers, terwijl dat wel de afspraak is. Ook afspraken om asociaal en crimineel gedrag buiten de EBTL’s aan te pakken, worden niet altijd nagekomen. De gemeente Hoogeveen heeft onlangs afspraken gemaakt met de staatssecretaris om overlast te voorkomen.Als het aan de inspectie ligt, moet de staatssecretaris de opvang van overlastgevende asielzoekers opnieuw onder de loep nemen. De bewindsman zou daarbij ook moeten kijken of de medewerkers meer bevoegdheden kunnen krijgen, zoals overlastgevers opsluiten.Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zou met de politie om tafel moeten om betere afspraken te maken over de veiligheid van medewerkers en het handhaven van de openbare orde buiten de EBTL.De inspectie startte het onderzoek nadat een bewoner van de EBTL in Hoogeveen overleed na een val. Het incident gebeurde in maart vorig jaar. De man uit Algerije stond bekend om zijn vele problemen en lastige gedrag. Na eerdere incidenten was hij vanuit Amsterdam overgeplaatst naar Hoogeveen.De man was dronken en viel die fatale dag drie keer, de laatste keer na een ruzie met medewerkers. Hij overleed een dag later aan de gevolgen van die val. De Inspectie komt tot de conclusie dat het personeel de man wel zorgvuldig heeft opgevangen.Het Openbaar Ministerie heeft het incident onderzocht en besloot niemand strafrechtelijk te vervolgen.