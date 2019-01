LTO wil overschot aan wolven afschieten

Er moet een wolvenquotum komen. Daarvoor pleit landbouworganisatie LTO. Komen er meer wolven naar Nederland dan een maximaal aantal dat is afgesproken, dan wil LTO dat de dieren worden afgeschoten.

"Er is geen andere keus", zegt LTO-bestuurder Ben Haarman tegen Nieuwsuur . Ook wolven die een bedreiging vormen voor het vee moeten worden gedood, aldus de LTO-voorman. "Als een wolf erop uit is om schapen aan te vallen, dan moet je de ruimte hebben om die wolf te kunnen afschieten."Boeren maken zich zorgen over de komst van de wolf. Afgelopen jaar leek zich een wolvin te vestigen in Midden-Drenthe. Verschillende schapenhouders, onder andere in Dalerpeel en Orvelte, troffen doodgebeten schapen in hun weides aan. De wolf bleef uiteindelijk niet in Midden-Drenthe, maar trok verder naar de Veluwe Niet alleen boeren hebben moeite met de komst van de wolf. Ook de Nederlandse Jagersvereniging vindt dat de wolf niet in Nederland thuis hoort. Directeur Laurens Hoedemaker: "Het Oostvaardersplassen-debacle heeft ons geleerd dat als er dieren komen, ze zich gaan voortplanten met als gevolg dat er conflicten ontstaan."De wolf heeft in Europa een beschermde status en het afschieten ervan is verboden. LTO Nederland wil dat Nederland internationaal afspraken gaat maken om die status aan te passen. "Het probleem doet zich niet alleen hier voor, maar ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje. We zouden het niveau van bescherming een tandje moeten terugbrengen zodat je kunt handhaven", zegt Haarman.Natuurbeschermers zien niets in het afschieten van de wolf. Volgens boswachter Mirte Kruit van Natuurmonumenten zijn het vooral zwervende wolven die vee aanvallen. "Sinds de wolvin zich op de Veluwe heeft gevestigd, heeft ze geen schapen meer gepakt. Ze heeft zich volledig gefocust op wild."Om die reden willen jagers nu recht op schadevergoeding wegens gederfde inkomsten. Jager Hoedemaker: "De natuur is een prachtige bron van scharrelvlees, met de komst van de wolf wordt die rijkdom wel wat minder."Op dit moment leggen provincies de laatste hand aan een interprovinciaal wolvenplan . Daarin staat onder meer wie er recht heeft op schadevergoeding.