Dioxineonderzoek na brand Attero uitgebreid: resultaten over een maand

Het onderzoek naar de gevolgen van de brand bij Attero in Wijster wordt uitgebreid. De Wageningen Universiteit krijgt de opdracht om in een groter gebied onderzoek te doen naar de dioxine die bij de brand vrijkwam.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen LTO Noord, Attero en de universiteit. Volgens LTO Noord is er op dit moment namelijk nog te weinig specifieke informatie. "De universiteit gaat nu grofmazig te werk en maakt analyses. Daarna wordt het zoekgebied weer verkleind", vertelt Jan Bloemerts.De universiteit gaat op korte termijn grasmonsters nemen. "Dat gebeurt de komende twee, drie weken. De analyse daarna duurt een weekje. Dus al met al moet er over een maand meer duidelijkheid zijn", aldus Bloemerts.Attero is blij met het onderzoek. "Daarmee komt er duidelijkheid over eventuele gevolgen voor de gewassen en het vee voor de langere termijn", laat een woordvoerder weten.Volgens Bloemerts is het nu namelijk nog altijd niet duidelijk welk deel van het gebied precies besmet is. "We hebben nu een heel grof gebied van zevenhonderd hectare. Het is natuurlijk niet zo dat alles in dat gebied vervuild is."Boeren in dat gebied maken zich ondertussen nog steeds zorgen over de dioxine die bij de brand vrijkwam. Het is ook nog altijd niet duidelijk hoe groot de (financiële) schade is. "Er is nog geen nadere informatie", reageert de Attero-woordvoerder. "Om schade te kunnen bepalen zijn eerst de uitkomsten van het onderzoek nodig."Het dioxinegevaar is volgens Bloemerts nog altijd niet geweken. Hij raadt boeren aan de adviezen van de Veiligheidsregio Drenthe op te volgen. "Ik zie ook nu nog dieren in het gebied lopen", vervolgt hij. "Maar de voedselketen moet gewoon schoon blijven. Dioxine is een vreselijke stof, die via voedsel in je lichaam terechtkomt."De gesprekken tussen LTO Noord en Attero verlopen goed, zegt Bloemerts. "Maar we zijn wel duidelijk: de vervuiler betaalt. Er is geen discussie over wie hiervoor verantwoordelijk is: dat is Attero."Begin deze maand brak er bij Attero brand uit in een loods met plastic. De brandweer kreeg het vuur pas een dag later onder controle. Enkele dagen later maakte de Veiligheidsregio Drenthe bekend dat de schadelijke stof dioxine bij de brand was vrijgekomen.