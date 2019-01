Deel dit artikel:













Kunstijsbaan Hoogeveen verder zonder WMD en Rendo In Hoogeveen zijn plannen voor een kunstijsbaan (foto: Alynia Architecten)

De kunstijsbaan met een nieuw zwembad in Hoogeveen wordt gasloos. Door het nieuwe energieconcept is de samenwerking tussen de gemeente en WMD en Rendo stopgezet. Maar nu ontstaat tegelijkertijd een gat van 1,1 miljoen euro in de plannen.

Geschreven door Hielke Meijer

Tot nu toe stond in de plannen dat de energie van de plannen voor een kunstijsbaan en een zwembad zou komen van zonnepanelen op het dak en van groen gas. Rendo en de WMD zouden dat groene gas leveren om er één of twee zogeheten warmtekrachtkoppelingen mee te laten branden. Dat zou nodig zijn als er te weinig zonne-energie wordt opgewekt.



Niet meer nodig

Maar nu stelt de gemeente Hoogeveen dat door de 'inkoop van groene energie en de inzet van warmtepompen' geen gas meer nodig is. De 'laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en gasloos bouwen (zijn) meegenomen' in de uitwerking van het energieconcept, schrijft de gemeente in een toelichting.



Het nieuwe energieconcept levert nog geen financiële besparing op. Want er is nog altijd ongeveer 1,1 miljoen euro nodig, zo schrijft de gemeente. Tot nu toe zouden de WMD en Rendo datzelfde bedrag bijdragen in het totaal beschikbare budget van 31,8 miljoen euro.



Nieuwe marktpartij gezocht

Nu de samenwerking met de WMD en Rendo is beëindigd, moet Hoogeveen op zoek naar een 'marktpartij' die de kosten van het nieuwe energieconcept draagt en 'zorgt voor het beheer en onderhoud (van) de kunstijsbaan en het zwembad'.



"Een kunstijsbaan en zwembad die zonder gas voorzien worden van energie en warmte, dat is echt uniek", aldus wethouder Erwin Slomp.



Rendo-directeur Eddy Veenstra zou volgens de gemeente graag hebben 'bijgedragen aan dit unieke project'. Leo Hendriks van WMD schrijft in datzelfde bericht: 'We laten het over aan partijen uit de markt (...). WMD wil zich 100 procent richten op de kerntaak: het leveren van duurzaam en betrouwbaar drinkwater in Drenthe'.