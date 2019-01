Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voedselbank Hart van Drenthe in de problemen De voedselbank heeft dringend 30.000 euro nodig (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

De Voedselbank Hart van Drenthe heeft dringend hulp nodig, anders bestaat de kans dat de hulpdienst de deuren moet sluiten. Hart van Drenthe bedient klanten in Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden-Drenthe.

Geschreven door Margreet Gort

In totaal zijn er 450 gezinnen afhankelijk van de Voedselbank Hart van Drenthe. De organisatie kampt met een exploitatietekort van zo’n 30.000 euro dat moet worden weggepoetst. Bovendien moet er een nieuwe penningmeester worden gevonden.



Nieuwe normen

Het tekort is volgens Reitse Heerze van het bestuur van de voedselbank onder meer ontstaan doordat de voedselbank aan steeds strengere normen voor voedselveiligheid moet voldoen. Zo moest er bijvoorbeeld een koelwagen worden aangeschaft.



Daarnaast zijn de subsidies van de woningcorporaties Actium, De Volmacht, Woonborg en Woonservice weggevallen. "Wettelijk mogen deze organisaties niet meer doneren en dat levert ons een acuut verlies van 15.000 euro per jaar op", vertelt Heerze.



Beroep op gemeenten en bedrijfsleven

Hart van Drenthe wil nu een beroep gaan doen op betrokken gemeenten om de subsidies wat anders toe te kennen, waardoor er wat meer geld naar de grotere steden gaat. Verder hoopt de organisatie op ondersteuning van het bedrijfsleven. Heerze: "Dat kan van alles zijn. Banken, winkels, fabrieken. Iedereen die nog geld over heeft voor een goed doel is welkom."



Tot slot heeft de Voedselbank ook grote problemen om een nieuwe penningmeester te vinden. Omdat het om een grote organisatie gaat is er behoefte aan een goed gekwalificeerde medewerker. Heerze: "Die vacature staat al twee jaar uit en onze huidige penningmeester stopt na dit jaar echt. En het is natuurlijk heel belangrijk om de cijfers goed in de boeken te krijgen."



De voedselbank hoopt in ieder geval aan het einde van dit jaar een oplossing te hebben gevonden.