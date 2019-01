Deel dit artikel:













Subsidie voor energiebesparende inwoners Aa en Hunze Mensen kunnen de subsidie onder meer voor een warmtepomp gebruiken (Foto: ANP/Bas Czerwinski)

Inwoners van de gemeente Aa en Hunze kunnen vanaf februari gebruikmaken van een nieuwe subsidie om hun woning energiebesparend te maken.

Met de nieuwe subsidie wil Aa en Hunze de inwoners van de gemeente motiveren meer energie te besparen door aanpassingen aan hun woning te doen.



Isoleren of zonneboiler

De subsidie kan volgens de gemeente gebruikt worden voor bijvoorbeeld isolatie van de woning, aanschaf van een warmtepomp of het plaatsen van een zonneboiler.



De hoogte van de subsidie-uitkering hangt samen met de uitgaven en het aantal energiebesparende maatregelen. Mensen die één maatregel uitvoeren kunnen tot 20 procent van de totale kosten terugkrijgen, met een maximum van vijfhonderd euro.



Duizend euro terug

Wie twee of meerdere maatregelen neemt om zijn of haar huis energiebesparender te maken, kan 25 procent van de kosten bij de gemeente in rekening brengen. Maximaal kunnen inwoners duizend euro van de gemeente terugkrijgen.



Kavelkorting en scanbonnen vervallen

Door de komst van de subsidie vervallen per 1 februari de kavelkorting voor energie-neutrale particuliere nieuwbouw en de kortingsbonnen voor warmte- en energiescans. Tot 1 maart kunnen de kortingsbonnen nog worden ingewisseld.