Vermiste Gelderse jongen (17) voor laatst gezien in Assen Wie heeft de 17-jarige Jordy Patjanan gezien? (Foto: Politie.nl)

De politie is sinds drie weken op zoek naar Jordy Patjanan uit het Gelderse Renkum. De 17-jarige jongen wordt al sinds 1 januari vermist en werd voor het laatst gezien in Assen.

Volgens de Drentse politie is Patjanan weggelopen uit een instelling. Het zou volgens de politie heel goed kunnen dat hij zich nog ergens in de buurt van Assen bevindt.



Signalement

Patjanan heeft een tenger postuur, is ongeveer 1,75 meter lang, heeft een licht getinte huidskleur en draagt zijn zwarte haar in een kuif. Ten tijde van zijn vermissing droeg hij een zwarte bril, een donkerblauwe jas, een zwarte trainingsbroek met een witte streep en zwarte schoenen.



Het is niet de eerste keer dat de jongen weg wordt vermist. In september vorig jaar verdween hij al eens samen met een vriend uit Groningen.



Mensen die informatie hebben over de vermissing kunnen via 0800-6070 contact opnemen met de politie.