Proef met zorghorloge in De Bleerinck in Emmen blijkt groot succes Saskia Timmermans doet het zorghorloge om (foto: RTV Drenthe) Het zorghorloge (foto: RTV Drenthe)

Zorggroep Tangenborgh maakte de afgelopen maanden dankbaar gebruik van het zorghorloge. Zowel medewerkers als bewoners van Verpleeghuis De Bleerinck in Emmen kregen er eentje om hun pols. Het is bijzonder dat het horloge dubbel wordt gebruikt.

Geschreven door Ineke Kemper

"Medewerkers kunnen hem gebruiken om alarm te slaan en collega's te waarschuwen", legt Saskia Timmermans van Zorggroep Tangenborgh uit. "We werken met dementerende mensen en die kunnen soms wat agressief zijn. Dan is het prettig dat je meteen een collega kunt waarschuwen. Nieuw hier aan is dat die collega dan ook meteen kan zien waar je bent en dus niet op zoek hoeft."



GPS in horloge

Medewerkers drukken op een knop op hun horloge en bij de collega's gaat dan een alarm af op de telefoon waar het zorghorloge aan gekoppeld is.



Meerdere bewoners van De Bleerinck liepen de afgelopen maanden ook met zo'n zorghorloge om de pols. "'s Ochtends krijgen ze het horloge om van de verpleegkundige en dan kunnen ze lekker naar buiten voor een wandelingetje. Mochten ze verdwalen dan kunnen we ze zo weer terugvinden doordat er een GPS in het horloge zit", aldus Timmermans. "We kunnen bewoners zo een gevoel van vrijheid geven en de deur hoeft niet meer op slot."



Denkbeeldige cirkel

Daarnaast hebben de verpleegkundigen voor elke bewoner een denkbeeldige cirkel gemaakt. Als bewoners buiten die cirkel komen, gaat er een alarm af. "Die cirkel eindigt dan vlakbij een kanaal of een drukke weg. Zo kunnen we op tijd ingrijpen."



Het zorghorloge was een proef voor zo'n vier maanden. Maar bij zorggroep Tangenborgh willen ze 'm niet meer kwijt. En dus wordt het horloge de komende tijd vaker uitgedeeld.