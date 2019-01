'Managementteam Midden-Drenthe wilde aanpassing in onderzoeksrapport'

Het onderzoeksrapport naar de bestuurscultuur in de gemeente Midden-Drenthe is aangepast onder druk van het managementteam, nadat het al aan de ambtenaren, gemeenteraadsleden en de pers was gepresenteerd.

Dat staat in een anonieme brief die in handen is van raadslid Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork. RTV Drenthe heeft de brief gezien.De brief meldt dat het college van burgemeester en wethouders bijeen is geweest met het managementteam op 16 januari, een dag na de officiële presentatie. Het MT zou in die bespreking hebben gedreigd collectief op te stappen wanneer het rapport niet zou worden aangepast. Het rapport is naderhand inderdaad nog gewijzigd.In een reactie zegt woordvoerder Miriam Fokkema van de gemeente Midden-Drenthe: "Dit klopt gewoon niet."De brief heeft als aanhef 'Grote zorgen personeel Midden-Drenthe 2' en had hetzelfde lettertype en taalgebruik als de brief die afgelopen vrijdag bij De Haas en bij de redactie van RTV Drenthe is bezorgd.In deze eerste brief werd gemeld dat er twee versies van het rapport bestaan en dat een kritische passage over de rol van het managementteam was geschrapt. De Haas twijfelt er niet aan dat de informatie klopt: "Ik ga ervan uit dat het waar is," aldus het raadslid."Als het waar is, dan is het college chantabel," vervolgt De Haas. "Dan moeten we maar zien wat er gebeurt. Maar wat mij betreft kan dit niet. Alleen eerst moet duidelijk worden of het waar is. Dan moeten we kijken wat de verdere stappen zijn. En dan hoe we uit deze gigantische impasse komen."De Haas zegt dat hij ook de directie van adviesbureau BMC heeft gevraagd naar de zaak te kijken. "Wie heeft die passages eruit gehaald? Ik geloof niet dat de onderzoeker dat zelf heeft gedaan. Dan is de vraag of de rest van het rapport wel klopt. Mocht het waar zijn, dan is het bureau ongeloofwaardig en is een second opinion nodig," aldus De Haas. RTV Drenthe heeft BMC gevraagd of daar inderdaad een klacht is ingediend over het rapport, maar die vraag is nog niet beantwoord.Maandag 28 januari is er een extra raadsvergadering over de verschillende versies van het onderzoeksrapport van BMC.