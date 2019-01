Deel dit artikel:













Rapper vervlecht muziek met schilderij uit Drents Museum Colin Mooijman rapt over een schilderij uit het Drents Museum (foto: RTV Drenthe)

Colin Mooijman uit Groningen heeft een rapnummer gemaakt over het schilderij 'Talheim' van Hermann Markard, dat in het Drents Museum hangt. Dat heeft hij zo goed gedaan dat hij zijn nummer morgenavond ten gehore brengt in Paradiso, tijdens de finale van muziekcompetitie Art Rocks.

Op het schilderij staat een keurig geklede oude man, met vegen op het gezicht. "Dat interpreteer ik alsof de tijd hem opvreet", zegt Mooijman. "Het lijkt alsof hij bezig is met het voorbereiden van zijn afscheidsrede voor familie en vrienden."



'Schilderij sprak me letterlijk aan'

Aan de wedstrijd in Amsterdam doen zeven musea mee. Online konden deelnemers de kunstwerken bekijken en er eentje selecteren. "Ik keek eerst bij het Drents Museum. Ik woon zelf in Groningen, dus ik dacht 'ik hou het lekker in het Noorden'. Het schilderij sprak me bijna letterlijk aan. De tekst maken ging vervolgens bijna vanzelf", vertelt hij.



"Toen ik in het eind van mijn tienerjaren zat, zo'n vijftien jaar geleden, wilde ik rapper worden. Op de hoek van de straat staan, met een petje op. De stoere jongen uithangen. Soms trad ik op met een groepje. Maar na een tijdje voelde ik me niet meer comfortabel met dat imago en heb ik er afscheid van genomen." Later ging het toch weer kriebelen, zegt Mooijman. "Zo erg dat dat kriebelen pijn begon te doen. Toen kwam dit op mijn pad en dacht ik 'dit moet ik gewoon doen!'"



Tranen in de ogen

Alleen de selectie voor de halve finale was al heel 'vet', geeft hij aan. Daarna stoomde hij dus door naar de finale. "Toen ik op het podium stond en de bloemen ontving, kreeg ik tranen in m'n ogen."



Dat Mooijman in Paradiso optreedt is voor hem erg speciaal. "Als dat stoere jongetje droomde ik ervan om daar op te treden. Eerst was die droom weg en nu komt hij uit. Ook heb ik veel toffe hiphopoptredens gezien, van bijvoorbeeld Mos Def en The Roots. Grote helden van me."



Overwinning al behaald

Mooijman strijdt tegen zeven andere finalisten. Of hij een grote kans maakt, vindt hij lastig te zeggen. "Wel ben ik de enige die een Nederlands nummer doet. Dat is in ieder geval speciaal", zegt hij. "Maar eigenlijk hoef ik de finale niet eens echt te winnen. Het is al een overwinning dat ik dit durfde te doen en dat ik in Paradiso sta."