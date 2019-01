Volgende maand duidelijkheid over gezondheidsonderzoek windmolens

In de loop van volgende maand wordt duidelijk of er een groot gezondheidsonderzoek in de Veenkoloniën komt in verband met de komst van de windmolens in het gebied. Tegenstanders van windmolens dringen als sinds 2013 aan op zo’n onderzoek.

Ze wijzen onder andere op de risico’s van laagfrequent geluid en krijgen daarin bijval van de Spaanse professor Mariana Alves-Pereira. Andere wetenschappers wijzen er juist op dat er geen hard bewijs is dat windmolens schadelijk zijn voor de gezondheid.De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal vinden het daarom belangrijk dat er een gezondheidsonderzoek komt, met eerst een nulmeting. “De tijd dringt, dat klopt”, realiseert wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn zich. “De eerste windmolen wordt dit jaar gebouwd en de nulmeting moet daarvoor gebeuren.”Het is nog niet helemaal zeker of dat gezondheidsonderzoek er komt. “Zelf ben ik er een groot voorstander van. We hebben bij de GGD’s van Drenthe en Groningen het verzoek neergelegd om de haalbaarheid van zo’n onderzoek in kaart te brengen. Dat advies krijgen we op 13 februari. Dan moeten we het nog hebben over de uitvoering en niet te vergeten de kosten.”Voor de gemeente is de rol als het gaat om windmolens nog maar beperkt. Een deel van de vergunningen moet nog verleend worden, maar dat ligt allemaal bij het Ministerie van Economische Zaken, omdat de rijkscoördinatieregeling van toepassing is. Het gaat dan vooral om zaken als trafostations en leidingen.Platform Storm heeft bij de Raad van State om een voorlopige voorziening gevraagd, zo bevestigt woordvoerder Jan Nieboer. De organisatie hoopt dat de Raad van State een stokje steekt voor de aanleg van de leidingen.In opdracht van Enexis is een aannemer al begonnen met het leggen van kabels. Dat bevestigt burgemeester Jan Seton. De werkzaamheden vinden onder andere plaats langs de N374 bij Nieuw-Buinen.Op het tracé zijn een flink aantal camera’s geplaatst. Het is onduidelijk wie daarvoor opdracht heeft gegeven. “Veiligheid in de openbare ruimte is een zaak van de gemeente”, zegt burgemeester Seton. “Maar ook de initiatiefnemers hebben en nemen hun verantwoordelijkheid. We hebben daar goede afspraken over en dat geldt ook voor hoe het onderling contact verloopt."