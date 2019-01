Interim secretaris Borger-Odoorn slaat niet met de vuist op tafel

Drenthe kent hij tot nu toe alleen van vakantie en hij is geen man die snel met de vuist op tafel zal slaan. Dat zegt Boudewijn Marinussen, die vandaag zijn eerste werkdag had als tijdelijk gemeentesecretaris van Borger-Odoorn.

Marinussen is ingevlogen nadat het tot een breuk kwam met gemeentesecretaris Peter Post. Die kwam onder vuur te liggen nadat naar buiten kwam dat er nog altijd problemen zijn binnen het ambtelijk apparaat en dat er extra geld nodig is om dat op te lossen. Veel raadsleden toonden zich daar verbaasd over.Marinussen blijft in elk geval een half jaar leiding geven aan de ambtelijke organisatie van Borger-Odoorn. Hij deed ruime ervaring op, onder meer in Schiedam, Goeree-Overflakkee en Hof van Twente. “Ik denk dat je de volksaard hier in Drenthe wel een beetje met Twente kunt vergelijken”, zo schat hij in.Marinussen koos er drie jaar geleden bewust voor om als interim gemeentesecretaris zijn diensten aan te bieden. “Je doet je werk tijdelijk, je bent met een specifieke opdracht bezig en je kunt veel vrijer opereren. Dat ligt mij dus wel. Ik hou van verandering en verbetering.”Waar het binnen het gemeentehuis in Exloo niet helemaal lekker loopt, dat weet hij nog niet precies. “Ik ben hier nu één dag en dan weet je natuurlijk niet alles. Wel dat er problemen zijn in relatie tot het bestuur. Nou, daar moet ik me nu een beeld van vormen. Hoe ik dat precies ga doen weet ik nog niet. Ik ben in elk geval niet iemand die snel met de vuist op tafel slaat.”Marinussen beaamt dat ambtenaren wel eens moeite hebben met veranderingen. “Maar dat is zeker niet uniek voor ambtenaren, je ziet dat ook in het bedrijfsleven. Maar in het algemeen klopt het wel dat gemeenten het soms wel lastig vinden om aan te haken op maatschappelijke ontwikkelingen.”De zoektocht naar een nieuwe gemeentesecretaris is intussen in gang gezet, aldus burgemeester Jan Seton. “We hopen na de zomer een geschikte kandidaat te hebben. We zullen ook zorgen dat er een goede overlap komt en intussen loopt er nog een intern onderzoek."