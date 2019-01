Veel lagere straffen voor dealers Meppeler drugsbende

De straffen tegen drie leden van een cokebende in Meppel vallen veel lager uit. Het Openbaar Ministerie eiste in december straffen tot anderhalf jaar cel tegen mannen uit Emmen, Meppel, Staphorst, Winschoten en Groningen. De hoogste straf die de rechtbank oplegde was acht maanden cel.

Die straf is voor ex-militair N. van L. uit Groningen. Drie maanden ervan zijn voorwaardelijk. De 25-jarige man verkocht volgens de rechtbank in Assen tussen april en september 2015 in Groningen wekelijks honderd gram harddrugs. Omdat dat veel minder lang was dan waar het OM vanuit ging en de zaak oud is, strafte de rechtbank veel lager dan de eis.Dat gold ook voor B.P. (36) uit Winschoten. Tegen hem eiste het OM zestien maanden cel, maar hij is veroordeeld tot 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijk. Hij verkocht in 2015 in zijn woonplaats bijna één kilo coke.Beide mannen hebben alles ontkend, maar volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat ze dealden voor de leider van de Meppeler drugsbende Saied H. (35). Hij werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel voor de import van en de grootschalige handel in cocaïne. Ook kreeg hij de straf voor het bezit van zware wapens en leiding geven aan een criminele organisatie. Zeven medeverdachten kregen straffen tot drie jaar cel.Van L. en P. kwamen in beeld doordat Saied H. ’s rechterhand Ivo J. na hun arrestatie in september 2015 38 verklaringen aflegde bij de politie en daarin uitgebreid vertelde over de handel en wandel van de bende. Ook hield de 29-jarige Meppeler voor H. een kasboek bij, waarin hij opschreef wie drugs had gekocht bij hen en wie nog schulden had.Ook M.H. (40) uit Staphorst, M.T. (37) uit Emmen en F.S. (59) uit Meppel stonden in het kasboek. Toch sprak de rechtbank de Emmenaar en de Meppeler vrij. Behalve dat ze in de administratie stonden en dat Ivo J. heeft verklaard dat ze dealden, vindt de rechtbank dat er te weinig bewijs is om de mannen te veroordelen. Alle informatie komt van één bron, Ivo J., oordeelt de rechtbank en dat is te niet genoeg.Tegen de Emmenaar was veertien maanden cel geëist en tegen de Meppeler 150 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk. De Staphorster is veroordeeld tot dertig uur voorwaardelijke werkstraf. Tegen hem was 120 uur geëist, maar de rechtbank veroordeelt hem alleen voor het bezit van cocaïne. Dat hij dealde is niet te bewijzen.De zaken tegen mannen van 25 uit Meppel en 35 uit Emmen worden later nog behandeld. De advocaat van de Meppeler mag eerst nog getuigen horen bij de rechter-commissaris. Dat zijn onder meer Ivo J., Saied H . en een undercoveragent. De Emmenaar zit vast in Duitsland en moet eerst naar Nederland komen.Aanvankelijk waren er nog meer verdachten in de drugszaak, maar het Openbaar Ministerie heeft een deel ervan geseponeerd wegens gebrek aan bewijs