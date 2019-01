Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Drukste avondspits ooit': hier staan de files in Drenthe [update] Waar staan de Drentse files? (foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP)

Het verkeer in grote delen van het land ondervindt flinke hinder van de sneeuwval in de avondspits. Omstreeks 17.30 uur stond er ruim 2.070 kilometer file op de Nederlandse wegen, meldt de ANWB. Volgens de verkeersorganisatie gaat het om de drukste spits ooit.

In Drenthe lijkt de verkeersdrukte mee te vallen, maar ook in onze provincie staat een aantal files. Hieronder een actueel overzicht van files op de wegen in, van en naar Drenthe:



Situatie 20:00



Momenteel staan er geen files in en rondom Drenthe.



Deze lijst wordt gedurende de avond geactualiseerd