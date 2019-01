Celstraf voor ontvoeren kind en bedreigen ex

Een 25-jarige man uit Meppel is veroordeeld tot zeven maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor onder meer het ontvoeren van zijn kind. Hij nam het 3-jarige jongetje in juni vorig jaar mee van een crèche in Meppel.

Zijn ex, die het ouderlijk gezag heeft, wist van niks. Hij ging met het kind en een vriendin naar een huis van familie van die vriendin. Zijn ex kreeg een appje dat hij niet wilde zeggen waar hij was en wanneer hij terug zou komen.Uiteindelijk werd hij tegen de avond met het kind gevonden in de buurt van Hoogeveen en bracht de politie het jongetje naar huis. De man belandde in de cel. In de rechtszaal zei hij dat hij zijn kind graag wilde zien en wanhopig was.Twee maanden later ging hij ’s nachts naar het huis van zijn ex-vriendin en bedreigde haar met de dood. De vrouw was zo bang dat ze zich met haar pasgeboren dochter opsloot in de badkamer. De Meppeler probeerde via het badkamerraam binnen te komen.Ook stuurde de man twee keer een naaktfoto van de vrouw met daarbij beledigende teksten rond in een app-groep. Naast de celstraf krijgt de man reclasseringstoezicht en mag hij twee jaar lang niet in de straten komen waar zijn ex en haar ouders wonen. Dat verbod geldt ook voor de straat waar de crèche zit.De straf was iets lager dan de eis van acht maanden cel (deels voorwaardelijk), omdat de rechtbank de man vrijsprak van het mishandelen van zijn nieuwe vriendin.De Meppeler werd ook lange tijd verdacht van handel in cocaïne voor de drugsbende van Saied H., een goede vriend van hem. H. werd in 2017 veroordeeld tot acht jaar cel. Vorige maand stond de 25-jarige man samen met vijf anderen terecht, maar de officier van justitie vroeg voor hem vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank was het daarmee eens.Wel kreeg de man nog straf voor meerdere verkeersdelicten: in februari 2017 reed hij in de auto een fietser aan in het centrum van zijn woonplaats. De man reed zonder rijbewijs en ging er na het ongeluk vandoor. De politie kon hem aanhouden toen hij zichzelf klemreed. Daarvoor veroordeelde de rechtbank hem tot tachtig uur werkstraf, vier maanden rijontzegging en 300 euro boete.