Code geel: lokaal erg glad op de weg Het kan erg glad zijn op de weg (Foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

Rijkswaterstaat heeft in het gele land code geel afgekondigd in verband met gladheid. Bij RTV Drenthe komen meerdere meldingen binnen van gladde wegen.

Hoewel in alle gemeenten de strooiwagens druk bezig zijn met het strooien van zout, kan het lokaal nog erg glad zijn. Rijkswaterstaat geeft automobilisten het advies hun snelheid aan te passen en goed op te letten tijdens het rijden.



Tot morgen glad

Rijkswaterstaat verwacht dat het in ieder geval tot morgenochtend glad is in Drenthe, door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten.



Die melding kwam te laat voor een automobilist die tussen Assen en Vries reed. Daar is een auto uit van de weg in de sloot gegleden. De inzittenden zijn met de schrik vrijgekomen.